События

18:32 14.07.2020

Гостиницы во Львове будут открыты 15 июля, детсады – 17 июля

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Гостиницы во Львове будут открыты 15 июля, детсады – 17 июля

Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила возобновить работу гостиниц, хостелов и других заведений размещения с 15 июля, а детских садов – с 17 июля.

"Разрешить работу: заведений размещения – гостиниц, хостелов и т.д. с 15 июля, детских садов всех форм собственности - с 17 июля, инклюзивно-ресурсных центров – с 15 июля", – указано в сообщении на странице Львовского горсовета в "Фейсбук".

В то же время под запретом остается работа театров и кинотеатров, детских учреждений отдыха и оздоровления.

Как сообщалось, за 13 июля во Львовской области провели 1233 ПЦР-теста и 147 из них оказались позитивными.

Теги: #львов #коронавирус #львовская_область
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