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17:44 14.07.2020

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе во вторник

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Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе во вторник

Российские наемники с начала суток три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"14 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник на рассвете и днем открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Кроме того, поблизости н.п.Гнутово враг совершил обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В свою очередь подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

Теги: #рф #оос #украина #ордло
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