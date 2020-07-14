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17:27 14.07.2020

Падение импорта в Украину в июне-2020 за год замедлилось до 7,6% – Гостаможслужба

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Падение импорта в Украину в июне-2020 за год замедлилось до 7,6% – Гостаможслужба

Налогооблагаемый импорт в Украину в июне этого года составил $3,65 млрд, что на 7,6% меньше, чем в июне прошлого года, тогда как в мае падение составляло 31,2%, а в целом за полугодие импорт снизился на 12,4% – до $21,93 млрд, сообщила Гостаможслужба.

Согласно ее данным, в июне этого года по сравнению с предыдущим месяцем импорт вырос на 19,9%.

Из трех крупнейших статей импорта поставки реакторов, котлов, машин и оборудования в июне-2020 увеличились к предыдущему месяцу на 13,3% – до $503 млн, нефти и минерального топлива – на 1,9%, до $494,5 млн, и средств наземного транспорта – на 19,2%, до $389,7 млн.

Среди других важных статей импорта наибольший рост был зафиксирован по удобрениям – более чем вдвое, до $70,1 млн; в сегменте электромашин, а также видео- и аудиоаппаратуры – на 52,9%, до $331,18 млн; по пластмассам, полимерным материалам и изделиям из них – на 40%, до $204,3 млн; в фармацевтике – на 37,8%, до $139,2 млн.

По отношению к июню прошлого года ввоз минеральных топлив и нефти сократился на 40,4%, а с начала года – на 29%, до $3,71 млрд.

Импорт реакторов, котлов, машин и оборудования упал в июне-2020 к июню-2019 на 10,2%, а за полугодие – на 17,5%, до $2,49 млн, средств наземного транспорта – соответственно на 7,2% и 17,2%, до $2,25 млрд.

По отношению к июню прошлого года из относительно крупных позиций был зафиксирован рост импорта электромашин и видео- и аудиоаппаратуры - на 36,6%, пластмасс, полимерных материалов и изделий из них – на 6,7%.

Теги: #импорт #гостаможслужба
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