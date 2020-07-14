Прокуратура начала расследование обстрела на Донбассе медперсонала при эвакуации ими тела погибшего военнослужащего – Офис генпрокурора

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокурорами установлено, что 13 июля 2020 года при попытке эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле с.Зайцево Бахмутского района, представителями незаконного вооруженного формирования РФ осуществлен обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия военнослужащих, которые имели маркировку медицинского персонала", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для эвакуации тела военнослужащего был согласован режим тишины, но "представители незаконных вооруженных формирований РФ, предоставляя обещания прекращении огня, преследовали цель совершить нападение на медицинский персонал".

Так, в результате обстрела убит сержант-старший боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести.

Сейчас тела погибших находятся на поле боя, поскольку российские наемники не гарантируют прекращении огня.

"Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика оккупационными силами 13 июля. Министр подчеркнул, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену.

Глава МИД добавил, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.