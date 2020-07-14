Суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы экс-министра так называемого "министерства здравоохранения Крыма"

Днепровский районный суд Киева по материалам Службы безопасности Украины приговорил к 10 годам лишения свободы так называемого бывшего "министра здравоохранения" временно оккупированного Крыма Петра Михальчевского.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в начале января 2018 года сотрудники ведомства установили факт нахождения Михальчевского в Киеве.

Так, он непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. В рамках уголовного производства правоохранители изъяли у него паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Михальчевскому сообщили о подозрении в совершении преступления в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно - предоставлении иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Приговор вступил в законную силу", - подчеркнули в СБУ.