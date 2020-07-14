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16:32 14.07.2020

В РФ намерены принять закон, которым призывающие вернуть Крым политики могут быть экстрадированы в РФ и отвечать по закону о запрете отчуждения территории

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В РФ намерены принять закон, которым призывающие вернуть Крым политики могут быть экстрадированы в РФ и отвечать по закону о запрете отчуждения территории

После вступления силу закона о приравнивании призывов к отчуждению территории РФ к экстремизму ответственность будет наступать и для тех, кто находится за границей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании при обсуждении соответствующего законопроекта.

"Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну", - добавил председатель Госдумы.

Володин отметил, что "для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность".

"В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", - сказал спикер Думы.

Он отметил, обращаясь к депутатам, что страна у всех одна, партийные интересы могут быть разные.

Законопроект внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности", - сказал Крашенинников журналистам.

Он отметил, что предлагается указать, что "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории".

Соавтором законопроекта является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

На основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Теги: #крым #рф #украина
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