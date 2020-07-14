СК "Уника"и "Нова пошта" отказываются от использования пластиковых карт для застрахованных

Страховая компания "Уника" (Киев) и один из ее крупнейших корпоративных клиентов компания "Нова пошта" отказываются от использования пластиковых карт для застрахованных сотрудников компании, отмечается в пресс-релизе страховщика.

Также сообщается, что это позволит избежать производства более 23 тысяч карточек, что равняется 115 кг пластика, который впоследствии нужно будет утилизировать, а значит, и загрязнять окружающую среду.

СК "Уника" сообщает, что, следуя корпоративным программам социальной ответственности, в первую очередь направленных на защиту окружающей среды, инициировала отказ от использования пластиковых карт (полисов) в медицинском страховании. Первой инициативу Страховой компании "Уника" поддержала компания "Нова пошта". В настоящее время практически каждый застрахованный клиент имеет страховой полис в виде пластиковой карточки, которая используется, во-первых, для идентификации клиента страховой компании при обращении в лечебные и медицинские учреждения, а во-вторых − выполняет информационную функцию, поскольку содержит данные о номере полиса, сроке его действия, контактные телефоны страховщика.

"Ответственность крупного бизнеса за процессы, происходящие в окружающей среде, становится сегодня все более актуальным вопросом. Каждая компания, в любой сфере деятельности, должна использовать все свои возможности для разумного использования ресурсов и сохранения природы. Мы очень рады, что именно компании, входящие в группу "Нова пошта", первыми откликнулись на наше предложение отказаться от использования пластиковых полисов. Надеемся, что наша инициатива найдет отклик и у других участников украинского бизнеса", отмечает председатель правления СК "Уника" Елена Улье, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу, с целью внедрения решения об отказе от пластиковых карточек, "Уника" перестроила свои бизнес-процессы, провела переговоры с сетями партнерских лечебных учреждений о переходе на другую систему идентификации клиентов и продолжает развивать мобильное приложение myUNIQA, которое является эффективной альтернативой пластиковым карточкам для клиентов, как с точки зрения их идентификации, так и с точки зрения информационной поддержки, скорости и качества обработки обращений клиентов, наличия других дополнительных практичных сервисов (геолокация, медицинская карта и т.п.).

Страховая компания "Уника" и группа компаний "Нова пошта" с 2018 года являются бизнес партнерами по страхованию более 23 тысяч сотрудников по программам добровольного медицинского страхования.

UNIQA Group вышла на рынок Украины в 2006 году. Сегодня Компании "Уника" и "Уника Жизнь", центральные офисы которых находятся в Киеве, предлагают большинство видов рискового страхования и страхования жизни через общенациональную сеть. Страховая компания "Уника" обладатель Customer's Friend- Superior Excellence, Международной ассоциации сертификации ICERTIAS (Цюрих, Швейцария) за образцовые отношения с клиентами.

"Нова Пошта" - основана в 2001 году. Сеть компании состоит из более чем 2 350 отделений по всей Украине.