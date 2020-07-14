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15:25 14.07.2020

Суд арестовал виновника ДТП на Столичном шоссе в Киеве, в результате которого погибли четверо человек

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Суд арестовал виновника ДТП на Столичном шоссе в Киеве, в результате которого погибли четверо человек

Шевченковский районный суд Киева вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей виновнику резонансного дорожно-транспортного происшествия на Столичном шоссе в Киеве.

"По ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский районный суд арестовал на 2 месяца без права на залог водителя "Mercedes-Benz", которого подозревают в совершении смертельного ДТП на Столичном шоссе", - говорится в сообщении прокуратуры Киева.

В прокуратуре столицы напоминают, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz GL 250D", находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проезжей части Столичного шоссе, протаранил Hyundai Tucson, в салоне которого находилась семья из пяти человек. В результате столкновения водитель Hyundai и два пассажира (женщина и девочка) скончались на месте. Еще двое мальчиков были госпитализированы, но один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Состояние второго мальчика - стабильно тяжелое.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

"Прокурор в судебном заседании среди прочего отметила, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе в связи с ДТП с тяжкими последствиями, за что отбывал наказание. Также он 7 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Учтя на доводы прокурора, Шевченковский райсуд. Киева поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил ходатайство в полном объеме", - подчеркивается в сообщении прокуратуры.

Теги: #киев #арест #дтп #суд
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