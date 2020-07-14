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15:28 14.07.2020

Борьбу за пост президента Беларуси продолжат 5 кандидатов, в том числе Лукашенко и Тихановская

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Борьбу за пост президента Беларуси продолжат 5 кандидатов, в том числе Лукашенко и Тихановская

Центризбирком Беларуси на заседании во вторник зарегистрировал пять кандидатов в президенты республики, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Так, ЦИК зарегистрировал кандидатами действующего президента Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и супругу задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую.

Вместе с тем ЦИК отказался регистрировать кандидатом экс-банкира Виктора Бабарико на основании письма Комитета госконтроля о противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах, не отраженных в декларации, а также то, что претендент в кандидаты использовал помощь иностранного государства. Помощью иностранного государства ЦИК счел участие в инициативной группе Бабарико сотрудников Белгазпромбанка, акционерами которого являются российские "Газпром" и Газпромбанк.

Центризбирком также не зарегистрировал кандидатом в президенты экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Теги: #выборы #беларусь
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