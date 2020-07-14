События

15:26 14.07.2020

Нацполиция призывает подозреваемых по "делу Шеремета" не затягивать ознакомление с материалами дела

2 мин читать

Национальная полиция Украины призывает подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их адвокатов не затягивать процесс ознакомления с материалами производства, чтобы суд мог быстрее начать рассмотрение дела.

"Еще 22 мая завершилось досудебное расследование, подозреваемым и 13 их адвокатам открыли материалы уголовного производства. С тех пор прошло уже 53 дня. Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Однако 7 из 13 адвокатов на сегодня, 14 июля, вообще не начали знакомиться с материалами", - говорится в сообщении управления коммуникации Национальной полиции.

В Нацполиции подчеркивают, что на данном этапе начало судебного разбирательства зависит от того, насколько быстро стороны ознакомятся с материалами уголовного производства. "В дальнейшем будет принято решение о составления и утверждения обвинительного акта", -отмечается в сообщении.

"Поэтому призываем сторону защиты не затягивать процесс ознакомления, чтобы ускорить начало судебного разбирательства по делу убийства журналиста Павла Шеремета", - резюмируются в Нацполиции.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом, в отношении Дугарь суд отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Работа Центрального ж/д вокзала в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

Трое украинских военных погибло на Донбассе, двое ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы экс-министра так называемого "министерства здравоохранения Крыма"

В РФ намерены принять закон, которым призывающие вернуть Крым политики могут быть экстрадированы в РФ и отвечать по закону о запрете отчуждения территории

СК "Уника"и "Нова пошта" отказываются от использования пластиковых карт для застрахованных

Disney вынужден снова закрыть парк развлечений в Гонконге из-за вспышки коронавируса

Борьбу за пост президента Беларуси продолжат 5 кандидатов, в том числе Лукашенко и Тихановская

Суд арестовал виновника ДТП на Столичном шоссе в Киеве, в результате которого погибли четверо человек

На Закарпатье к приему больных Covid-19 привлечены четыре дополнительные больницы - совещание у Зеленского

Букингемский дворец начал продавать королевский джин на фоне падения доходов от туризма

Меркель в "баварском Версале" провела переговоры с возможным преемником

Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА