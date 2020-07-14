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15:24 14.07.2020

На Закарпатье к приему больных Covid-19 привлечены четыре дополнительные больницы - совещание у Зеленского

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Четыре дополнительные больницы привлечены к лечению больных коронавирусной болезнью Covid-19 в Закарпатье. Как сообщается на сайте главы Украинского государства, об этом в ответ на вопрос президента Украины Владимира Зеленского на традиционном селекторном совещании сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Если есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом нужно докладывать не только мне - необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает", - подчеркнул глава государства.

В ответ Ляшко отметил, что мест для больных Covid-19 на Закарпатье достаточно, происходит стабилизация ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине и отметил, что из 2 тыс. 635 аппаратов искусственной вентиляции легких в 247 больницах первой очереди задействовано только 153 единицы (5,8%). Всего же, по его словам, в 375 учреждениях здравоохранения по всей Украине подготовлено 28 тыс. 732 коек для лечения больных Covid-19.

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Интерфакс-Украина
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