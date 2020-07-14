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15:06 14.07.2020

Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

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Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

Изменения в законодательстве относительно легализации игорного бизнеса соответствуют общемировому тренду, считают в компании Parimatch.

"После 11 лет запрета на государственном уровне восстановлено существование индустрии азартных игр и ее наиболее динамично развивающегося сегмента — беттинга (ставки на исход спортивных соревнований). Изменения в законодательстве соответствуют общемировому тренду: последние несколько лет европейские страны и США активно внедряют национальное лицензирование игорного бизнеса. Легализация игорного бизнеса будет способствовать развитию новых технологий и созданию рабочих мест", - отмечается в пресс-релизе холдинга Parimatch.

"Для нас, как для международной компании, очень важно работать в прозрачном юридическом поле с четкими правилами игры. Это открывает возможности расширять бизнес, привлекать иностранные инвестиции и развивать сферу развлечений целого региона. Легализация — это логичный шаг технологической трансформации, ведь сфера беттинга во всем мире — драйвер новых технологий, которые придут в страну вместе с инвестициями", - цитируется в пресс-релизе СЕО Parimatch Сергей Портнов.

В Parimatch отмечают, что благодаря легализации игорного бизнеса, по прогнозам участников рынка "к концу года украинский бюджет может дополнительно получить около 5 млрд грн от продажи лицензий, а также от налоговых отчислений".

"К тому же будет устранен источник коррупции, в частности, в спорте. Сами игроки получат легальный статус и защиту своих прав, а украинский спорт — новые спонсорские программы. После завершения процесса легализации холдинг готов расширить сотрудничество с украинским спортом, которое в течение последних 11 лет осуществлял в формате меценатской поддержки", - подчеркивают в компании.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник поддержала законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". За соответствующий законопроект №2285-д во втором чтении и в целом на заседании во вторник проголосовали 248 народных депутатов.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект 16 января, во втором чтении рассмотрение законопроекта началось 30 июня. Народные депутаты подали 3,5 тыс. поправок.

Закон о госбюджете на 2020 год предусмотрено поступление в спецфонд от лицензий в размере 4,4 млрд грн.

Теги: #рада #казино #азартные_игры #parimatch
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