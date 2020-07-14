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15:03 14.07.2020

Рада приняла в 1-ом чтении закон об усилении ответственности за угон авто

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Верховная Рада намерена усилить уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством и его дальнейшую реализацию.

За соответствующий законопроект №3301 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством" в первом чтении на заседании во вторник проголосовали 274 народных депутата.

Законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также за продажу такого транспортного средства до 1-1,2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 17-20,4 тыс. грн) либо ограничение свободы на три-пять лет, или лишение на три семь лет.

В существующей редакции подобное нарушение влечет за собой штраф в раз мере от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 2,550-4,250 тыс. грн) или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Интерфакс-Украина
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