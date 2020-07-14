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15:01 14.07.2020

В Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

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В Верховной Раде зарегистрированы два новых постановления об отмене решения парламента от 14 июля 2020 года о принятии закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Карточки документов появились на сайте Верховной Рады.

Авторами проекта постановления под номером 2285-д-П выступает народный депутат Украины (внефракционный) Вадим Новинский и группа беспартийных нардепов. Проект 2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.

Тексты проектов постановлений пока не обнародованы.

Теги: #рада #казино #азартные_игры
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