Рада приняла обновленный законопроект о нотариате

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в закон "О нотариате" (законопроект №1220).

За законопроект №1220 "О внесении изменений в закон Украины "О нотариате" во вторник проголосовали 349 депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "О нотариате", чтобы привести его в соответствие с Гражданским кодексом и реалиями практики нотариусов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, предлагается уточнить терминологию закона и заменить устаревшие названия и термины, детализировать процедуру удостоверения юридических фактов, уточнить перечень лиц, которым предоставляются полномочия совершать нотариальные действия.