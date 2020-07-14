Работа Центрального ж/д вокзала в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

Работа Центрального железнодорожного вокзала Киева временно ограничена из-за анонимного сообщения о якобы минировании вокзала, сообщило АО "Укрзализныця" (УЗ) на своей странице в Facebook во вторник.

"Всех сотрудников и пассажиров вокзала эвакуировано, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

При этом, как информирует УЗ, все поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.