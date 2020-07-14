События

14:59 14.07.2020

Работа Центрального ж/д вокзала в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

1 мин читать
Работа Центрального ж/д вокзала в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

Работа Центрального железнодорожного вокзала Киева временно ограничена из-за анонимного сообщения о якобы минировании вокзала, сообщило АО "Укрзализныця" (УЗ) на своей странице в Facebook во вторник.

"Всех сотрудников и пассажиров вокзала эвакуировано, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

При этом, как информирует УЗ, все поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Теги: #киев #минирование #укрзализныця #вокзал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:19 14.07.2020
В Киеве задержали во время получения взятки за зачисление абитуриента замначальника военного лицея им. Богуна

В Киеве задержали во время получения взятки за зачисление абитуриента замначальника военного лицея им. Богуна

09:33 14.07.2020
Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

07:25 14.07.2020
Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

03:34 14.07.2020
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве в 2015 священнослужителя, взят под стражу без права залога

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве в 2015 священнослужителя, взят под стражу без права залога

19:21 13.07.2020
Суд приговорил обвиняемого в госизмене "экс-министра здравоохранения Крыма" Михальчевского к 10 годам заключения

Суд приговорил обвиняемого в госизмене "экс-министра здравоохранения Крыма" Михальчевского к 10 годам заключения

18:20 13.07.2020
В Киеве задержаны два человека, пытавшихся украсть медную кровлю с "Замка Ричарда"

В Киеве задержаны два человека, пытавшихся украсть медную кровлю с "Замка Ричарда"

12:40 13.07.2020
Кличко: большинство пострадавших жителей дома на Позняках, где произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию

Кличко: большинство пострадавших жителей дома на Позняках, где произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию

12:08 13.07.2020
У совершившего ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе мужчины выявили содержание 1.32 промилле алкоголя – прокуратура Киева

У совершившего ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе мужчины выявили содержание 1.32 промилле алкоголя – прокуратура Киева

10:08 13.07.2020
В Киеве в результате ДТП на Столичном шоссе погибли 4 человека, в том числе двое детей

В Киеве в результате ДТП на Столичном шоссе погибли 4 человека, в том числе двое детей

08:02 13.07.2020
В спровоцированной пьяным водителем ДТП под Киевом погибли двое взрослых и двое детей, еще один ребенок в реанимации

В спровоцированной пьяным водителем ДТП под Киевом погибли двое взрослых и двое детей, еще один ребенок в реанимации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

Трое украинских военных погибло на Донбассе, двое ранены

Российские наемники на Донбассе убили военного медика, ещё двое военнослужащих ранены во время эвакуации тела погибшего военнослужащего

ПОСЛЕДНЕЕ

Disney вынужден снова закрыть парк развлечений в Гонконге из-за вспышки коронавируса

Борьбу за пост президента Беларуси продолжат 5 кандидатов, в том числе Лукашенко и Тихановская

Нацполиция призывает подозреваемых по "делу Шеремета" не затягивать ознакомление с материалами дела

На Закарпатье к приему больных Covid-19 привлечены четыре дополнительные больницы - совещание у Зеленского

Букингемский дворец начал продавать королевский джин на фоне падения доходов от туризма

Меркель в "баварском Версале" провела переговоры с возможным преемником

Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

Рада приняла в 1-ом чтении закон об усилении ответственности за угон авто

В Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

Рада приняла обновленный законопроект о нотариате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА