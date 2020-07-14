События

14:59 14.07.2020

Еще один штат Индии - Бихар - возвращает ограничения из-за коронавируса

1 мин читать
Еще один штат Индии - Бихар - возвращает ограничения из-за коронавируса

Индийский штат Бихар с населением в 125 млн человек стал еще одним регионом Индии, который вводит ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщили во вторник индийские СМИ.

"Правительство штата Бихар приняло решение ввести режим изоляции с 16 июля по 31 июля. Все городские муниципалитеты, округа и районы будут взяты в карантин. Составление рекомендаций (для безопасности - ИФ) завершается", - заявил заместитель главного министра штата Сушил Кумар Моди.

Ранее во вторник также стало известно, что власти одного из крупнейших индийских городов Бенгалуру объявили о возвращении строгих ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Ограничительные меры разной степени жесткости введены из-за COVID-19 и в ряде районов индийских штатов Уттар-Прадеш, Тамилнад, Ассам, Керала.

Режим изоляции в Индии был введен 25 марта, а поэтапная отмена ограничительных мер началась 8 июня.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, Индия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса - более 911 тыс. Скончались 23 тыс. 779 инфицированных, выздоровели более 573 тыс. человек.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:05 14.07.2020
Вторая волна коронавируса в Великобритании может оказаться хуже первой, привести к гибели до 120 тыс. человек - ученые

Вторая волна коронавируса в Великобритании может оказаться хуже первой, привести к гибели до 120 тыс. человек - ученые

11:39 14.07.2020
В ВСУ за сутки 11 заболевших Covid-19, 26 человек выздоровели

В ВСУ за сутки 11 заболевших Covid-19, 26 человек выздоровели

11:39 14.07.2020
Въезд для украинцев открыт в 25 стран мира - глава МИД

Въезд для украинцев открыт в 25 стран мира - глава МИД

10:49 14.07.2020
В Украине рассматривают возможность обучения детей в две смены

В Украине рассматривают возможность обучения детей в две смены

10:36 14.07.2020
Больные с COVID-19 получат помощь в независимости от наличия декларации с семейным врачом

Больные с COVID-19 получат помощь в независимости от наличия декларации с семейным врачом

10:18 14.07.2020
В Одессе усилят карантинные ограничения

В Одессе усилят карантинные ограничения

09:47 14.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

09:43 14.07.2020
В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

09:29 14.07.2020
В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

08:35 14.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 570 тыс., число инфицированных - более 13 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 570 тыс., число инфицированных - более 13 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Работа Центрального ж/д вокзала в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

Трое украинских военных погибло на Донбассе, двое ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Disney вынужден снова закрыть парк развлечений в Гонконге из-за вспышки коронавируса

Борьбу за пост президента Беларуси продолжат 5 кандидатов, в том числе Лукашенко и Тихановская

Нацполиция призывает подозреваемых по "делу Шеремета" не затягивать ознакомление с материалами дела

На Закарпатье к приему больных Covid-19 привлечены четыре дополнительные больницы - совещание у Зеленского

Букингемский дворец начал продавать королевский джин на фоне падения доходов от туризма

Меркель в "баварском Версале" провела переговоры с возможным преемником

Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

Рада приняла в 1-ом чтении закон об усилении ответственности за угон авто

В Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

Рада приняла обновленный законопроект о нотариате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА