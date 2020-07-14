Рада в первом чтении поддержала закрепление за директором ГБР полномочий руководителя госслужбы ведомства

Верховная Рада намерена закрепить полномочия руководителя государственной службы в Государственном бюро расследований за его директором.

За соответствующий законопроект №3489 о внесении изменений в ст. 91 закона "О государственной службе" в первом чтении на заседании во вторник проголосовало 246 народных депутатов.

Законопроект предлагает закрепить полномочия руководителя государственной службы в Государственном бюро расследований за директором ГБР и директорами территориальных управлений ГБР.

Как отметил при обсуждении законопроекта инициатор документа, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, законопроект носит чисто технический характер.