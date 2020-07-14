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13:04 14.07.2020

Рада в первом чтении поддержала закрепление за директором ГБР полномочий руководителя госслужбы ведомства

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Рада в первом чтении поддержала закрепление за директором ГБР полномочий руководителя госслужбы ведомства

Верховная Рада намерена закрепить полномочия руководителя государственной службы в Государственном бюро расследований за его директором.

За соответствующий законопроект №3489 о внесении изменений в ст. 91 закона "О государственной службе" в первом чтении на заседании во вторник проголосовало 246 народных депутатов.

Законопроект предлагает закрепить полномочия руководителя государственной службы в Государственном бюро расследований за директором ГБР и директорами территориальных управлений ГБР.

Как отметил при обсуждении законопроекта инициатор документа, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, законопроект носит чисто технический характер.

Теги: #гбр #верховная_рада
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