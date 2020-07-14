События

13:19 14.07.2020

В Киеве задержали во время получения взятки за зачисление абитуриента замначальника военного лицея им. Богуна

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В Киеве задержали во время получения взятки за зачисление абитуриента замначальника военного лицея им. Богуна

Правоохранители под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины задержали при получения взятки одного из заместителей начальника киевского военного учебного заведения, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет о Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.

"По данным следствия, в июле 2020 года полковник Вооруженных сил Украины требовал предоставить ему 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в сдаче вступительных экзаменов и зачислении абитуриента в военное учебное заведение", - указывается в сообщении Офиса генпрокурора.

Военнослужащий был задержан во время получения части взятки в размере 2,5 тыс. долларов сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области совместно со следователями Печерского управления полиции ГУ Национальной полиции в Киеве.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Полковнику инкриминируют ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Теги: #киев #коррупция
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