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12:20 14.07.2020

Российские наемники забрали тело погибшего под Зайцевым украинского военного, убитый медик и раненый военный до сих пор на поле боя - СМИ

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Российские наемники забрали тело погибшего под Зайцевым украинского военного, убитый медик и раненый военный до сих пор на поле боя - СМИ

Российские наемники забрали себе тело украинского бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, которая попала под вражеский обстрел, сообщается на сайте ТСН со ссылкой на командира 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Как отмечается в сообщении, сейчас ОБСЕ пытается договориться с боевиками, чтобы забрать тело военного медика и раненого бойца 35-й ОБМП, которые 13 июля попали в засаду боевиков возле пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время эвакуации погибшего. При этом информации о том, жив ли сейчас раненый, нет.

Как сообщалось, в понедельник российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела украинского солдата, подорвавшегося ранее на неизвестном взрывном устройстве в районе Зайцево в тот же день. Группа военнослужащих в белых касках и соответствующими опознавательными знаками выдвинулась за телом погибшего после подтверждения режима "Тишина". В результате открытого наемниками огня на поражение военный медик погиб, один военнослужащий ранен, ещё один получил боевую травму.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.

Теги: #всу #рф #оос #обсе
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