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12:05 14.07.2020

Вторая волна коронавируса в Великобритании может оказаться хуже первой, привести к гибели до 120 тыс. человек - ученые

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Вторая волна коронавируса в Великобритании может оказаться хуже первой, привести к гибели до 120 тыс. человек - ученые

Вторая возможная волна коронавируса COVID-19 в Великобритании, пик которой может прийтись на эту зиму, грозит гибелью до 120 тыс. пациентов, сообщает во вторник издание The Sun со ссылкой на исследование британской Академии медицинских наук.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Великобритании с начала вспышки вируса диагностировано более 290 тыс. случаев заражения, свыше 44,8 тыс. заболевших скончались.

Между тем, по мнению ученых, при худшем сценарии дальнейших событий к сентябрю каждый инфицированный коронавирусом будет заражать в среднем еще 1-2 человек, вследствие чего масштабы эпидемии вновь начнут расти. В результате с сентября 2020 года по июнь 2021 года могут умереть 119 тыс. инфицированных, причем пик смертности придется на январь-февраль, когда британская система здравоохранения традиционно сталкивается с повышенной нагрузкой из-за увеличения числа пациентов с сердечными и легочными проблемами.

"Это не предсказание, но это возможность. Модель предполагает, что летальных исходов может быть больше с новой волной COVID-19 этой зимой, но риск этого можно сократить, если немедленно принять меры", - заявил глава исследования профессор Стивен Холгейт.

"В данный момент, когда случаев COVID-19 сравнительно немного, это критически важное окно возможностей, которое поможет нам подготовиться к тому худшему, с чем мы можем столкнуться зимой", - отметил он.

В свою очередь доктор Дейм Анн Джонсон напомнила, что зимой в Британии, из-за сезонного гриппа и холодной погоды, обычно отмечается рост числа госпитализаций и летальных исходов, на что может наложиться вторая вероятная волна коронавируса.

В Академии полагают, что в создавшихся условиях необходимо активнее вакцинироваться от гриппа, масштабнее тестировать население на коронавирус, улучшить отслеживание очагов заболевания, поддерживать зоны, свободные от коронавируса, в больницах и домах престарелых, снабжать нуждающихся в достаточной степени средствами индивидуальной защиты и напоминать населению о важности соблюдать меры безопасности.

The Sun уточняет, что прогноз в 120 тыс. смертей инфицированных коронавирусом касается лишь пациентов больниц: в эту оценку не включаются возможные смерти в домах престарелых и вне стен лечебных учреждений. Также в исследовании не учитывается возможное появление вакцины от коронавируса и эффективных лекарств.

Теги: #великобритания #коронавирус
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