Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях о ситуации в Грузии не представляет позицию Украины – глава МИД

Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях о ситуации в Грузии не представляет позицию Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что Украина ценит дружбу с грузинскими партнерам и рассчитывает на стабилизацию отношений.

"Мы понимаем ситуацию в Грузии, она очень чувствительная в преддверии выборов, мы чрезвычайно ценим дружбу с нашими грузинскими партнерами, соседями по Черному морю и рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя. Потому что я глубоко убежден, что заявления ни одного частного лица не могут разрушить или подвесить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами. Позиция МИД по этому вопросу максимально четкая, она официально задекларирована: господин Михеил Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях о ситуации в Грузии не представляет позицию Украины", - сказал министр на онлайн-брифинге во вторник.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что в целом ситуация вокруг высказываний Саакашвили "вызывает сожаление".

"За последнее время я с министром иностранных дел Грузии по телефону не общался. В целом ситуация вызывает сожаление, потому что, по сути, происходит следующее: есть гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, но который активно комментирует ситуацию в Грузии в преддверии выборов, этим гражданином является Михеил Саакашвили, и каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и высказывают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. То есть тут дисбаланс в чем? Что частное лицо выступает, а государство за это, прошу прощения, "отгребает", - пояснил Кулеба.

Как сообщалось, посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии. На встрече грузинская сторона выразила обеспокоенность в связи с последними заявлениями главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в адрес грузинских властей.