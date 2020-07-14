События

11:39 14.07.2020

В ВСУ за сутки 11 заболевших Covid-19, 26 человек выздоровели

1 мин читать
В ВСУ за сутки 11 заболевших Covid-19, 26 человек выздоровели

11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины, по состоянию на 10.00 14 июля в ВСУ Covid-19 болеет 128 человек.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение болезни легкое, получают необходимое лечение", - сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook во вторник.

Остальные 8 человек лечатся дома под наблюдением врачей. "На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Львовская область - 1 военнослужащий, Тернопольская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 3 военнослужащего и 2 работника ВСУ, Житомирская область - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, всего за время пандемии выздоровели 469 человек, летальных случаев - 5.

При этом днем ранее сообщалось о 443 выздоровевших и 143 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело 26 человек, а количество болеющих сократилось на 15.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 465 человек Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 62 человека.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 14.07.2020
Российские наемники забрали тело погибшего под Зайцевым украинского военного, убитый медик и раненый военный до сих пор на поле боя - СМИ

Российские наемники забрали тело погибшего под Зайцевым украинского военного, убитый медик и раненый военный до сих пор на поле боя - СМИ

12:05 14.07.2020
Вторая волна коронавируса в Великобритании может оказаться хуже первой, привести к гибели до 120 тыс. человек - ученые

Вторая волна коронавируса в Великобритании может оказаться хуже первой, привести к гибели до 120 тыс. человек - ученые

11:39 14.07.2020
Въезд для украинцев открыт в 25 стран мира - глава МИД

Въезд для украинцев открыт в 25 стран мира - глава МИД

10:49 14.07.2020
В Украине рассматривают возможность обучения детей в две смены

В Украине рассматривают возможность обучения детей в две смены

10:36 14.07.2020
Больные с COVID-19 получат помощь в независимости от наличия декларации с семейным врачом

Больные с COVID-19 получат помощь в независимости от наличия декларации с семейным врачом

10:18 14.07.2020
В Одессе усилят карантинные ограничения

В Одессе усилят карантинные ограничения

09:47 14.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

09:43 14.07.2020
В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

09:29 14.07.2020
В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

08:35 14.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 570 тыс., число инфицированных - более 13 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 570 тыс., число инфицированных - более 13 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

Трое украинских военных погибло на Донбассе, двое ранены

Российские наемники на Донбассе убили военного медика, ещё двое военнослужащих ранены во время эвакуации тела погибшего военнослужащего

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях о ситуации в Грузии не представляет позицию Украины – глава МИД

Прибытие хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана в традиционном формате в этом году невозможно – результаты межведомственного совещания в МИД

Принятие законопроекта, нарушающего независимость антикоррупционных органов Украины, может привести страну к дефолту – ЦПК

Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

В Черкасской области чиновника госисполнительной службы подозревают в вымогательстве 10 тыс. грн взятки

Китай в первом полугодии 202 года наращивал импорт природных ресурсов

Вопрос о назначении очередных местных выборов Рада может рассмотреть на внеочередном заседании в среду

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Трое украинских военных погибло на Донбассе, двое ранены

Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА