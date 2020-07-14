В ВСУ за сутки 11 заболевших Covid-19, 26 человек выздоровели

11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины, по состоянию на 10.00 14 июля в ВСУ Covid-19 болеет 128 человек.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение болезни легкое, получают необходимое лечение", - сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook во вторник.

Остальные 8 человек лечатся дома под наблюдением врачей. "На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Львовская область - 1 военнослужащий, Тернопольская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 3 военнослужащего и 2 работника ВСУ, Житомирская область - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, всего за время пандемии выздоровели 469 человек, летальных случаев - 5.

При этом днем ранее сообщалось о 443 выздоровевших и 143 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело 26 человек, а количество болеющих сократилось на 15.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 465 человек Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 62 человека.