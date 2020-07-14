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10:48 14.07.2020

Прибытие хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана в традиционном формате в этом году невозможно – результаты межведомственного совещания в МИД

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Прибытие хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана в традиционном формате в этом году невозможно – результаты межведомственного совещания в МИД

Участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к совместному мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в г.Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош Ха-Шана в традиционном формате в текущем году является невозможным, говорится в документе МИД №650/13-840-1815 от 10 июля за подписью заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, скан-копию которого опубликовал на своей странице в Facebook мэр Умани Александр Цебрий.

Согласно документу, такое решение принято ввиду текущей эпидемиологической ситуации в Израиле, который находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью Covid-19, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации, сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

При этом в документе отмечается, что в ходе встреч и переговоров главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко с директором департамента международного сотрудничества Министерства здравоохранения Израиля Ашером Шальмоном израильская сторона сообщила, что с пониманием воспримет отмену международного паломничества в Умань в текущем году, однако попросила заблаговременно сообщить об официальной позиции украинской стороны.

"При этом прослеживаются попытки политизировать вопрос паломничества хасидов в Умань в этом году, в частности, карантинные ограничения и запреты преподносятся некоторыми организациями как пример "антисемитизма" некоторых представителей украинской стороны и т.д. Соответственно, существует насущная потребность выработки согласованной государственной позиции и соответственного решения об организации празднования Рош Ха-Шана иудейской общиной в этом году", - говорится в сообщении.

В связи с этим участники совещания просят поручить Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотреть вопрос об усилении ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий (в т.ч. введение соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранных граждан в Украину). Причастным центральным органам исполнительной власти и местным органам власти просят поручить рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош Ха-Шана, например, участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляция богослужений и т.д.

Как сообщалось, в 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыли более 30 тысяч паломников.

В начале июля Цебрий заявил, что не поддерживает приезд паломников на празднование Рош Ха-Шана в текущем году из-за ожидающегося на это время роста заболеваемости коронавирусной болезнью Covid-19 и рисками для здоровья жителей города. Мэр отметил, что в настоящее время ситуация с распространением Covid-19 в Умани управляемая, "но приезд большого количества иностранцев из разных стран может привести к вспышке коронавируса в нашем городе".

Цебрий призвал жителей Умани активно высказывать свое мнение по этому вопросу и заявил, что будет принимать решение с учетом позиции горожан.

Теги: #хасиды #умань #мид
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