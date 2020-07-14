Принятие законопроекта, нарушающего независимость антикоррупционных органов Украины, может привести страну к дефолту – ЦПК

Законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", который Верховная Рада планирует рассмотреть во вторник, подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и может привести страну к дефолту, считают в Центре противодействия коррупции.

"Этот законопроект авторства Алексея Гончаренко ("Европейская Солидарность"), Антонины Славицкой (Оппозиционная платформа – За жизнь), Дмитрия Лубинца ("За будущее") и Андрея Николаенко ("Батькивщина"). Ими предлагается возможность автоматического увольнения директора НАБУ за привлечение его к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией. Депутаты предлагают уволить Сытника постфактум, распространяя закон даже на решения суда, принятые до вступления в силу", - подчеркивают в Центре.

Кроме того, принятие законопроекта приведет к конфликту с Международным валютным фондом (МВФ), который раскритиковал законопроект.

"Вопрос этого законопроекта завис в месяц в воздухе лишь потому, что его заблокировал Зеленский, понимая необходимость транша МВФ. Однако, когда страна получила транш, Зеленский снова вернулся к идее наступления на НАБУ и его независимость", - прокомментировал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Уничтожение независимости НАБУ с помощью парламента повлечет прекращение сотрудничества с МВФ, а значит - дефолт, отмечают специалисты Центра.

"Отсутствие помощи от МВФ приведет к значительному росту цен осенью и возможности взять деньги только у России или Китая на невыгодных Украине условиях. Именно сегодняшнее голосование в Раде покажет, кто с командой Зеленского разворачивает страну в пророссийский сторону", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности на этой неделе рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах". Его авторы предлагают исправить неточности в законах "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О НАБУ ", "О Госбюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Предлагается, в частности, дополнить закон "О НАБУ" положением о том, что одним из оснований освобождения директора НАБУ (с момента основания – Артем Сытник) с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

29 апреля глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий Фонда в Украине.

"Институциональная независимость НАБУ и его главы являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы", - заявил Роден.