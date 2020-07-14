События

10:46 14.07.2020

Принятие законопроекта, нарушающего независимость антикоррупционных органов Украины, может привести страну к дефолту – ЦПК

3 мин читать
Принятие законопроекта, нарушающего независимость антикоррупционных органов Украины, может привести страну к дефолту – ЦПК

Законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", который Верховная Рада планирует рассмотреть во вторник, подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и может привести страну к дефолту, считают в Центре противодействия коррупции.

"Этот законопроект авторства Алексея Гончаренко ("Европейская Солидарность"), Антонины Славицкой (Оппозиционная платформа – За жизнь), Дмитрия Лубинца ("За будущее") и Андрея Николаенко ("Батькивщина"). Ими предлагается возможность автоматического увольнения директора НАБУ за привлечение его к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией. Депутаты предлагают уволить Сытника постфактум, распространяя закон даже на решения суда, принятые до вступления в силу", - подчеркивают в Центре.

Кроме того, принятие законопроекта приведет к конфликту с Международным валютным фондом (МВФ), который раскритиковал законопроект.

"Вопрос этого законопроекта завис в месяц в воздухе лишь потому, что его заблокировал Зеленский, понимая необходимость транша МВФ. Однако, когда страна получила транш, Зеленский снова вернулся к идее наступления на НАБУ и его независимость", - прокомментировал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Уничтожение независимости НАБУ с помощью парламента повлечет прекращение сотрудничества с МВФ, а значит - дефолт, отмечают специалисты Центра.

"Отсутствие помощи от МВФ приведет к значительному росту цен осенью и возможности взять деньги только у России или Китая на невыгодных Украине условиях. Именно сегодняшнее голосование в Раде покажет, кто с командой Зеленского разворачивает страну в пророссийский сторону", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности на этой неделе рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах". Его авторы предлагают исправить неточности в законах "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О НАБУ ", "О Госбюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Предлагается, в частности, дополнить закон "О НАБУ" положением о том, что одним из оснований освобождения директора НАБУ (с момента основания – Артем Сытник) с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

29 апреля глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий Фонда в Украине.

"Институциональная независимость НАБУ и его главы являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы", - заявил Роден.

Теги: #цпк #антикоррупционные_стандарты #дефолт #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:28 08.07.2020
Движение "Медиа за осознанный выбор" поддержало законопроект "О медиа" с призывом исправить ряд положений

Движение "Медиа за осознанный выбор" поддержало законопроект "О медиа" с призывом исправить ряд положений

08:13 06.07.2020
Пандемия коронавируса приведет к глубоким изменениям в мировой экономике – Лагард

Пандемия коронавируса приведет к глубоким изменениям в мировой экономике – Лагард

06:49 06.07.2020
Трамп заявил, что в США смертность от COVID-19 снижается

Трамп заявил, что в США смертность от COVID-19 снижается

20:21 05.07.2020
Глава Евросовета признал, что ЕС нужны годы, чтобы вернуться к докризисному уровню, и призвал к пересмотру модели развития

Глава Евросовета признал, что ЕС нужны годы, чтобы вернуться к докризисному уровню, и призвал к пересмотру модели развития

19:44 26.06.2020
ПМГ в рамках медреформы позволят актуализировать вопрос соблюдения стандартов и качества медуслуг

ПМГ в рамках медреформы позволят актуализировать вопрос соблюдения стандартов и качества медуслуг

09:06 26.06.2020
Рост заболеваемости COVID-19 был вызван послаблением карантинных ограничений с 12 мая – КШЭ

Рост заболеваемости COVID-19 был вызван послаблением карантинных ограничений с 12 мая – КШЭ

19:27 17.06.2020
Изъятие РЧР за неконкурентное накоплениее не предусмотрено еврпейскими нормами - "Киевстар" о законопроекте об электронных коммуникациях

Изъятие РЧР за неконкурентное накоплениее не предусмотрено еврпейскими нормами - "Киевстар" о законопроекте об электронных коммуникациях

11:55 16.06.2020
Пенсионная реформа может привести к потере гражданами от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнение

Пенсионная реформа может привести к потере гражданами от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнение

03:02 15.06.2020
Ляшко: Эпидемическая ситуация в южных областях Украины безопасна для туристов

Ляшко: Эпидемическая ситуация в южных областях Украины безопасна для туристов

20:50 07.06.2020
Введение карантина было на грани законности – Малюська

Введение карантина было на грани законности – Малюська

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

Трое украинских военных погибло на Донбассе, двое ранены

Российские наемники на Донбассе убили военного медика, ещё двое военнослужащих ранены во время эвакуации тела погибшего военнослужащего

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине рассматривают возможность обучения детей в две смены

Прибытие хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана в традиционном формате в этом году невозможно – результаты межведомственного совещания в МИД

Больные с COVID-19 получат помощь в независимости от наличия декларации с семейным врачом

В Одессе усилят карантинные ограничения

Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

Число жертв коронавируса в мире превысило 570 тыс., число инфицированных - более 13 млн

В Черкасской области чиновника госисполнительной службы подозревают в вымогательстве 10 тыс. грн взятки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА