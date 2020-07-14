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10:18 14.07.2020

В Одессе усилят карантинные ограничения

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В Одессе усилят карантинные ограничения

В Одессе по итогам внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 13 июля было принято решение усилить карантинные меры на территории города.

"Так, субъектам хозяйствования всех форм собственности необходимо обеспечить выполнение и соблюдение предписаний подпункта 16 пункта 3 постановления Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 года №392 о запрете работы в период с 23:00 до 07:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также при оказании услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставки и заказов на вынос)", - сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Комиссия в рамках своих полномочий рекомендовала ГУ Национальной полиции в Одесской области, ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения, районным администрациям Одесского городского совета обеспечить разъяснительную работу и контроль выполнения требований постановления Кабмина.

"Также необходимо усилить контроль над соблюдением карантинных мероприятий в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, в Одесской области за минувшие с

Теги: #коронавирус #одесса
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