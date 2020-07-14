В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

638 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 выявлено в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро вторника, 651 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 14 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 13 июля сообщалось о 612 новых случаях заболевания Covid-19, 12 июля – о 678 инфицированных, 11 июля - о 800 новых случаях заболевания; 10 июля было 819 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 54 771 человек, выздоровевших – 27 154, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 412 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 205 человек, что на 27 меньше, чем днем ранее.

В свою очередь, Центр общественного здоровья Украины сообщает, что по состоянию на утро 14 июля самое большое количество больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (235,9), Черновицкой (235,1) и Закарпатской (208,5) областях.

На данный момент в стране госпитализированы 3968 человек, из них 104 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14434 человека, подключения к аппарату ИВЛ - 441 пациент.

Коронавирус был подтвержден в 3906 детей и 7499 медиков, из них 5088 медицинских работников выздоровели.

40 337 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 9711 образцов методом ПЦР. Всего с начала пандемии в Украине ПЦР-методом исследовано 813 396 образцов и ИФА-методом 370 053 образцов.