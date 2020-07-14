События

09:43 14.07.2020

В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

2 мин читать
В Украине за сутки от COVID-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

638 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 выявлено в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро вторника, 651 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 14 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 13 июля сообщалось о 612 новых случаях заболевания Covid-19, 12 июля – о 678 инфицированных, 11 июля - о 800 новых случаях заболевания; 10 июля было 819 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 54 771 человек, выздоровевших – 27 154, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 412 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 205 человек, что на 27 меньше, чем днем ранее.

В свою очередь, Центр общественного здоровья Украины сообщает, что по состоянию на утро 14 июля самое большое количество больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (235,9), Черновицкой (235,1) и Закарпатской (208,5) областях.

На данный момент в стране госпитализированы 3968 человек, из них 104 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14434 человека, подключения к аппарату ИВЛ - 441 пациент.

Коронавирус был подтвержден в 3906 детей и 7499 медиков, из них 5088 медицинских работников выздоровели.

40 337 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 9711 образцов методом ПЦР. Всего с начала пандемии в Украине ПЦР-методом исследовано 813 396 образцов и ИФА-методом 370 053 образцов.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:49 14.07.2020
В Украине рассматривают возможность обучения детей в две смены

В Украине рассматривают возможность обучения детей в две смены

10:36 14.07.2020
Больные с COVID-19 получат помощь в независимости от наличия декларации с семейным врачом

Больные с COVID-19 получат помощь в независимости от наличия декларации с семейным врачом

10:18 14.07.2020
В Одессе усилят карантинные ограничения

В Одессе усилят карантинные ограничения

09:47 14.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

09:29 14.07.2020
В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

08:35 14.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 570 тыс., число инфицированных - более 13 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 570 тыс., число инфицированных - более 13 млн

02:50 14.07.2020
Трамп: в России удивились бы результатам, если бы тестировали на COVID-19 так же интенсивно, как в США

Трамп: в России удивились бы результатам, если бы тестировали на COVID-19 так же интенсивно, как в США

22:35 13.07.2020
Первые результаты программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 дают основания для дальнейшего постепенного ее восстановления – совещание Зеленского с Кабмином

Первые результаты программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 дают основания для дальнейшего постепенного ее восстановления – совещание Зеленского с Кабмином

19:31 13.07.2020
В ВОЗ предупреждают о невозможности в обозримом будущем вернуться в мире "к нормальной жизни" после коронавируса

В ВОЗ предупреждают о невозможности в обозримом будущем вернуться в мире "к нормальной жизни" после коронавируса

19:27 13.07.2020
Во Львовской области разрешили работу детских садов и учреждений культуры

Во Львовской области разрешили работу детских садов и учреждений культуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 14 областях Украины, еще в 2 не изменилось

В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело, 26 205 продолжают болеть

Трое украинских военных погибло на Донбассе, двое ранены

Российские наемники на Донбассе убили военного медика, ещё двое военнослужащих ранены во время эвакуации тела погибшего военнослужащего

Зеленский выступает за максимальное ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, повлекшем гибель людей

ПОСЛЕДНЕЕ

Прибытие хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана в традиционном формате в этом году невозможно – результаты межведомственного совещания в МИД

Принятие законопроекта, нарушающего независимость антикоррупционных органов Украины, может привести страну к дефолту – ЦПК

Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

В Черкасской области чиновника госисполнительной службы подозревают в вымогательстве 10 тыс. грн взятки

Китай в первом полугодии 202 года наращивал импорт природных ресурсов

Вопрос о назначении очередных местных выборов Рада может рассмотреть на внеочередном заседании в среду

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Трое украинских военных погибло на Донбассе, двое ранены

Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

Внешнеторговый оборот КНР в первом полугодии 2020 года превысил $2 трлн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА