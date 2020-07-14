Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

За несколько дней откроют движение обновленной части ул.Ивана Франко в Киеве, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пока идет летний сезон, мы продолжаем ремонтировать инфраструктуру столицы. За несколько дней полностью откроем движение обновленной улицы Ивана Франко. Там уже укладывают верхний слой асфальта", - цитирует Кличко пресс-служба КГГА в понедельник на сайте.

Мэр столицы уточнил, что вдоль улицы отремонтировали тротуары - с учетом потребностей людей с недостатками зрения. Также обустроили велополосы и упорядочивают зону для парковки авто, устанавливают новое LED-освещение.

В КГГА отметили, что улица Ивана Франко - одна из исторических в центре столицы. Последний раз ее ремонтировали 30 лет назад.