В Черкасской области чиновника госисполнительной службы подозревают в вымогательстве 10 тыс. грн взятки

В Черкасской области чиновника территориального отдела Государственной исполнительной службы подозревают в вымогательстве 10 тыс. грн взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области в сообщении, обнародованном во вторник утром, 13 июля сообщено о подозрении исполняющему обязанности начальника одного из районных отделов Госисполнительной службы региона в вымогательстве 10 тыс. грн неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).

По данным следствия подозреваемый, используя свое служебное положение, требовал у должника неправомерную выгоду за то, чтобы не накладывать арест на его банковские счета в исполнительном производстве.

В рамках досудебного расследования следственно-оперативные мероприятия проведены прокурорами совместно со следователями СУ ГУНП в Черкасской области и сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.