События

08:29 14.07.2020

В Черкасской области чиновника госисполнительной службы подозревают в вымогательстве 10 тыс. грн взятки

1 мин читать
В Черкасской области чиновника госисполнительной службы подозревают в вымогательстве 10 тыс. грн взятки

В Черкасской области чиновника территориального отдела Государственной исполнительной службы подозревают в вымогательстве 10 тыс. грн взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области в сообщении, обнародованном во вторник утром, 13 июля сообщено о подозрении исполняющему обязанности начальника одного из районных отделов Госисполнительной службы региона в вымогательстве 10 тыс. грн неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).

По данным следствия подозреваемый, используя свое служебное положение, требовал у должника неправомерную выгоду за то, чтобы не накладывать арест на его банковские счета в исполнительном производстве.

В рамках досудебного расследования следственно-оперативные мероприятия проведены прокурорами совместно со следователями СУ ГУНП в Черкасской области и сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Теги: #вымагательство #чиновник #черкасская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:15 08.07.2020
На Харьковщине при получении взятки задержан глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии

На Харьковщине при получении взятки задержан глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии

06:03 21.06.2020
Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

19:18 18.06.2020
Чиновника МВД будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки $20тыс. за "решение вопроса" с прокурором

Чиновника МВД будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки $20тыс. за "решение вопроса" с прокурором

05:37 16.06.2020
Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

20:12 09.06.2020
Экс-главу Львовской обладминистрации подозревают в незаконной передаче земли на 7 млн грн

Экс-главу Львовской обладминистрации подозревают в незаконной передаче земли на 7 млн грн

21:05 29.05.2020
На Харьковщине экс-начальник управления Госкомзема пойдет под суд за незаконную передачу в частную собственность земель НИИ

На Харьковщине экс-начальник управления Госкомзема пойдет под суд за незаконную передачу в частную собственность земель НИИ

04:37 22.05.2020
НАБУ предотвратило пересчете 300 млн грн компании экс-чиновника, подозреваемого в миллиардных злоупотреблениях

НАБУ предотвратило пересчете 300 млн грн компании экс-чиновника, подозреваемого в миллиардных злоупотреблениях

19:16 13.05.2020
Госсекретарь Минцифры Украины Маковский задекларировал 948 тыс. грн доходов за 2019 год

Госсекретарь Минцифры Украины Маковский задекларировал 948 тыс. грн доходов за 2019 год

18:08 07.05.2020
Прокуратура уведомила о подозрении "министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР"

Прокуратура уведомила о подозрении "министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР"

21:53 03.05.2020
Главный санврач Черкасской области считает преждевременную остановку карантинных мер нецелесообразной

Главный санврач Черкасской области считает преждевременную остановку карантинных мер нецелесообразной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трое украинских военных погибло на Донбассе, двое ранены

Российские наемники на Донбассе убили военного медика, ещё двое военнослужащих ранены во время эвакуации тела погибшего военнослужащего

Зеленский выступает за максимальное ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, повлекшем гибель людей

Голосование по главе НБУ может пройти в пятницу

Райффайзен банк Аваль намерен вернуться к сотрудничеству с акселератором Elevator Lab

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 570 тыс., число инфицированных - более 13 млн

Китай в первом полугодии 202 года наращивал импорт природных ресурсов

Вопрос о назначении очередных местных выборов Рада может рассмотреть на внеочередном заседании в среду

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Трое украинских военных погибло на Донбассе, двое ранены

Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

Внешнеторговый оборот КНР в первом полугодии 2020 года превысил $2 трлн

Обвинительный акт в отношении мошенника, который пытался продать должность главы Николаевской ОГА за $3,1 млн, направлено в суд – Офис генпрокурора

В Черновцах ГБР расследует задержание пенсионера с применением силы

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве в 2015 священнослужителя, взят под стражу без права залога

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА