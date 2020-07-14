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08:21 14.07.2020

Китай в первом полугодии 202 года наращивал импорт природных ресурсов

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Китай в первом полугодии 202 года наращивал импорт природных ресурсов

В первом полугодии текущего года по мере восстановления экономики после эпидемии коронавируса КНР наращивала импорт природных ресурсов, свидетельствуют опубликованные во вторник статистические данные китайской таможни.

В январе-июне 2020 года Китай импортировал 269 млн тонн нефти, рост в годовом исчислении составил 9,9%.

Импорт природного газа увеличился на 3,3%, достигнув за полугодие 48,36 млн тонн.

До 174 млн тонн или на 12,7% вырос импорт угля, было ввезено 547 млн тонн железной руды, что на 9,6% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Всего в первом полугодии внешнеторговый оборот Китая достиг 14 трлн 240 млрд юаней ($2,034 трлн), сократившись по сравнению с показателем первого полугодия 2019 года на 3,2%.

При этом экспорт вышел на уровень 7,71 трлн юаней ($1,1 трлн), снижение в годовом исчислении - 3%, импорт составил 6,53 трлн юаней ($933 млрд), сократившись на 3,3%.

"Экспорт и импорт в первом полугодии оказались лучше ожиданий, в июне достигли положительного роста", - отмечается в сообщении ведомства.

Так, по данным таможни, в июне внешняя торговля Китая в годовом исчислении выросла на 5,1%: экспорт - на 4,3%, импорт - на 6,2%.

Теги: #рост #импорт #китай #ресурсы
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