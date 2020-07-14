Трое украинских военных погибло на Донбассе, двое ранены
За минувшие сутки вследствие 18 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе погибло трое украинских военнослужащих, один получил ранения, еще один боевое травмирование, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня… трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование", – сказано в сводке штаба на странице в Фейсбуке во вторник утром.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-ти мм минометов. По защитникам Авдеевки и Пищевика неоднократно применялись минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие российские наемники задействовали у Каменки и Славного, а недалеко от Первомайского - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", зафиксирована значительная активность противника неподалеку Луганского, Крымского и Орехово. На этих участках линии фронта был открыт огонь из минометов калибра 120-мм. Из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал опорные пункты ООС рядом с Хутором Вольным. В районе Майорска после обеда российские наемники использовали ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того, противник обстрелял участок разведения сил и средств №2 Золотое выпустив 1 мину калибра 120-мм.
"Также во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевое травмирование. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации", – подчеркнули в штабе.
По подтвержденным данным украинской разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранено двое российских наемников.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня… По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", – добавили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Авдеевки.