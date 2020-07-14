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06:51 14.07.2020

Внешнеторговый оборот КНР в первом полугодии 2020 года превысил $2 трлн

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Внешнеторговый оборот КНР в первом полугодии 2020 года превысил $2 трлн

Внешняя торговля Китая продолжает восстанавливаться после падения в условиях коронавируса, сообщило Главное таможенное управление КНР во вторник.

По китайской таможенной статистике, внешнеторговый оборот страны за первые шесть месяцев года достиг 14 трлн 240 млрд юаней ($2,034 трлн), сократившись по сравнению с показателем первого полугодия 2019 года на 3,2%.

При этом экспорт вышел на уровень 7,71 трлн юаней ($1,1 трлн), снижение в годовом исчислении - 3%, импорт составил 6,53 трлн юаней ($933 млрд), сократившись на 3,3%

"Экспорт и импорт в первом полугодии оказались лучше ожиданий, в июне достигли положительного роста", - отмечается в сообщении ведомства.

Так, по данным таможни, в июне внешняя торговля Китая в годовом исчислении выросла на 5,1%: экспорт - на 4,3%, импорт - на 6,2%.

Теги: #полугодие #внешторг #китай #итоги
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