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05:32 14.07.2020

Обвинительный акт в отношении мошенника, который пытался продать должность главы Николаевской ОГА за $3,1 млн, направлено в суд – Офис генпрокурора

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Обвинительный акт в отношении мошенника, который пытался продать должность главы Николаевской ОГА за $3,1 млн, направлено в суд – Офис генпрокурора

В суд направлен обвинительный акт в отношении мошенника, который за $3,1 млн, ссылаясь на "связи" в высших органах власти, пытался продать должность главы Николаевской облгосадминистрации, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту мошенничества и предоставления обещания неправомерной выгоды должностному лицу (ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украина)", – сказано в сообщении на сайте Офиса в понедельник.

Досудебным расследованием установлено, что мошенник пытался завладеть $3,1 млн денежных средств гражданина за якобы содействие в назначении на должность главы Николаевской ОГА, мотивируя своими связями в Кабинете Министров Украины, Офисе президента Украины. Правоохранители задержали указанное лицо 25 февраля 2020 во время получения первой части денежных средств в размере $350 тыс.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями следственного управления ГУ Нацполиции в г.Киеве.

Теги: #мошенничество #должность #николаевская_область
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