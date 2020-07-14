В Черновцах ГБР расследует задержание пенсионера с применением силы

Государственное бюро расследований в Черновцах расследует факт задержание пенсионера с применением силы со стороны патрульных, сообщили на сайте ведомства.

"На основании сообщения в СМИ и социальных сетях, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти сотрудниками Управления патрульной полиции в Черновицкой области во время задержания мужчины, который осуществлял торговлю на одной из улиц Черновцов", – говорится в сообщении.

Происшествие случилось 12 июля 2020. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю. Также правоохранители составили в отношении гражданина админматериалы по ст.173, ст.185 и ст.44-3 (мелкое хулиганство, злостное неповиновение полицейскому и нарушение правил карантина (Кодекса Украины об административных правонарушениях).

"В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений", – добавили в ГБР.

Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей - превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).