События

04:29 14.07.2020

В Черновцах ГБР расследует задержание пенсионера с применением силы

1 мин читать
В Черновцах ГБР расследует задержание пенсионера с применением силы

Государственное бюро расследований в Черновцах расследует факт задержание пенсионера с применением силы со стороны патрульных, сообщили на сайте ведомства.

"На основании сообщения в СМИ и социальных сетях, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти сотрудниками Управления патрульной полиции в Черновицкой области во время задержания мужчины, который осуществлял торговлю на одной из улиц Черновцов", – говорится в сообщении.

Происшествие случилось 12 июля 2020. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю. Также правоохранители составили в отношении гражданина админматериалы по ст.173, ст.185 и ст.44-3 (мелкое хулиганство, злостное неповиновение полицейскому и нарушение правил карантина (Кодекса Украины об административных правонарушениях).

"В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений", – добавили в ГБР.

Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей - превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Теги: #буковина #пенсионер #гбр #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:34 14.07.2020
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве в 2015 священнослужителя, взят под стражу без права залога

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве в 2015 священнослужителя, взят под стражу без права залога

05:35 12.07.2020
Тбилиси обвиняет российских пограничников в Южной Осетии в незаконном задержании грузинского гражданина

Тбилиси обвиняет российских пограничников в Южной Осетии в незаконном задержании грузинского гражданина

10:40 10.07.2020
ГБР и СБУ задержали в Донецкой области четырех правоохранителей, собиравших взятки с наркоторговцев

ГБР и СБУ задержали в Донецкой области четырех правоохранителей, собиравших взятки с наркоторговцев

22:59 09.07.2020
На Буковине наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

На Буковине наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

03:23 08.07.2020
В Киеве полиция задержала двух граждан РФ, планировавших совершение тяжких преступлений

В Киеве полиция задержала двух граждан РФ, планировавших совершение тяжких преступлений

20:33 07.07.2020
СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

14:02 06.07.2020
ГБР направило в суд дело по обвинению Пашинского в нанесении телесных повреждений

ГБР направило в суд дело по обвинению Пашинского в нанесении телесных повреждений

19:07 03.07.2020
Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

18:41 03.07.2020
Президент поставил задачу правоохранителям дать оценку действиям работников ГБР, допустивших изъятие приборов для ПВО у Воздушных ВСУ

Президент поставил задачу правоохранителям дать оценку действиям работников ГБР, допустивших изъятие приборов для ПВО у Воздушных ВСУ

11:56 03.07.2020
В ГБР заявляют, что вернули Воздушным силам ВСУ все изъятые приборы для ПВО и открыли уголовное производство по превышению власти работниками Бюро и СБУ

В ГБР заявляют, что вернули Воздушным силам ВСУ все изъятые приборы для ПВО и открыли уголовное производство по превышению власти работниками Бюро и СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе убили военного медика, ещё двое военнослужащих ранены во время эвакуации тела погибшего военнослужащего

Зеленский выступает за максимальное ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, повлекшем гибель людей

Голосование по главе НБУ может пройти в пятницу

Райффайзен банк Аваль намерен вернуться к сотрудничеству с акселератором Elevator Lab

Разумков подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания Рады во вторник

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: в России удивились бы результатам, если бы тестировали на COVID-19 так же интенсивно, как в США

Два преступника, находившиеся в международном розыске, экстрадированы из Закарпатья в Венгрию – полиция

В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой

На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках - Арахамия

Зеленский отметил необходимость подготовки четкого плана реализации объектов "Большого строительства" в 2021 году

Трамп: Китай продолжает выполнять первую фазу торгового соглашения с США

Минкультуры сформировало дорожную карту развития туризма в Украине

Либерализацию визового режима для туристов из Китая и Индии нужно провести как можно скорее - Зеленский

Первые результаты программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 дают основания для дальнейшего постепенного ее восстановления – совещание Зеленского с Кабмином

Зеленский поставил Кабмину задачу разобраться с несправедливым начислением пенсий семьям погибших на Донбассе военных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА