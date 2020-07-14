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03:34 14.07.2020

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве в 2015 священнослужителя, взят под стражу без права залога

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В Киеве задержан подозреваемый в убийстве в 2015 священнослужителя, взят под стражу без права залога

Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому в убийстве в 2015 году священнослужителя в столице меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением ГУНП в Киеве раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное 5 лет назад, а именно умышленное убийство священнослужителя одной из православных церквей Киева… По ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", – сказано в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что убийство было совершено в ночь на 26 июля 2015 в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда в столице.

Согласно материалам следствия, двое неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного преступления злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего.

Проведенными следственными (розыскными) действиями правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по пп. 6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается личность сообщника.

Теги: #киев #священник #задержание #убийство
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