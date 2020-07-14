Трамп: в России удивились бы результатам, если бы тестировали на COVID-19 так же интенсивно, как в США

В ряде больших стран, в частности, в России, получили бы иную, менее оптимистичную, картину распространения COVID-19, если бы тестировали людей столь же интенсивно, как в США, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Если бы, скажем в Китае, России, Индии, других больших странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные", - сказал он в ходе "круглого стола" в Белом доме.

Трамп пояснил, что в США "лучшая и самая интенсивная система тестирования" на коронавирус COVID-19. По его словам, именно это объясняет высокое количество заражений, о которых ежедневно сообщается в стране.

В то же время, по словам президента, сейчас у США смертность от коронавируса сейчас - одна из самых низких в мире. Также он напомнил об успешной работе над вакциной и эффективной терапией.

В США по состоянию на понедельник выявлено уже почти 3,5 млн случаев заражения, около 138 тыс. пациентов скончались. По обоим показателям США занимают первое место в мире.