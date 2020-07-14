В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства гибель 37-летней женщины и ее 10-летнего сына.

Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Новобаварский ОП в понедельник, около 20:10.

По предварительным данным, 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра дома полицейские обнаружили предсмертную записку, которую оставила женщина.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Осмотр места происшествия продолжается.