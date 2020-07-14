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00:07 14.07.2020

На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках - Арахамия

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Верховная Рада на этой пленарной неделе соберется на внеочередное заседание для того, чтобы проголосовать законопроект №2398-д "Об оборонных закупках", заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На этой неделе мы будем делать внеочередное заседание по ному законопроекту об оборонных закупках. Индустрия очень ждет избавления от советских рудиментов, которые находятся в системе закупок", - сказал Арахамия в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Депутат также анонсировал принятие уже на четвертой сессии ВР в сентябре нового закона об СБУ.

"Я думаю, вы имеете ввиду новый законопроект о СБУ, который нарабатывается в нашем комитете и мы как раз в сентябре выносим этот законопроект уже на голосование", - сказал глава фракции "Слуга народа".

Упомянул Арахамия и о проекте закона о разведке: "В том числе и новый закон о разведке, который все так давно ждали". На данный момент принятым в первом чтении является документ с регистрационным номером №2412-д "О разведке" авторства Арахамии и членов комитета по нацбезопасности и обороне от фракции "Слуга народа".

Теги: #оборона #рада #закупки #заседание
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