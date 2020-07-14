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00:01 14.07.2020

Зеленский отметил необходимость подготовки четкого плана реализации объектов "Большого строительства" в 2021 году

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Зеленский отметил необходимость подготовки четкого плана реализации объектов "Большого строительства" в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость подготовки четкого плана реализации объектов "Большого строительства" на следующий год.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский сказал на совещании с членами Кабинета министров. Глава государства отметил необходимость подготовки четкого перечня и плана реализации объектов, которые расширят программу "Большая стройка" в следующем году, в частности, это театры, музейные комплексы и т.д., чтобы "уже сейчас ответственные министерства и облгосадминистрации запланировали выделение на это средств".

"Думаю, до 1 сентября времени для этого будет достаточно", - отметил Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, руководитель Координационного совета по реализации программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство дорог государственного значения в пределах национальной программы "Большая стройка" идет по графику. По его словам, в ближайшие месяцы ожидается открытие многих отремонтированных дорог.

Также Тимошенко отметил, что за месяц работы Координационного совета был сформирован окончательный перечень всех объектов, которые будут возводиться в рамках национальной программы "Большая стройка", налажена отчетность и мониторинг работ по фото- и видеофиксации. Привлечен независимый технический надзор, который осуществляет проверку выполнения строительно-монтажных работ.

Кроме того, Тимошенко рассказал о местных дорогах, где были определены проблемы с освоением выделенных средств. В частности, по состоянию на 1 мая областные государственные администрации получили более 6 млрд грн на местные дороги, а использовали всего 1,9 млрд грн, то есть 30%.

"Но по состоянию на 1 июля ОГА было получено 10 млрд и уже использовано 5,52 млрд грн - это 55%. Фактически мы ускорились и будем ускоряться дальше. Некоторые области, которые быстро работают, вскоре сдадут все свои объекты "Большого строительства". Например, Харьковская область Сдаем 1 августа все дороги", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента.

Также он отметил, что на проведение строительных работ в рамках создания приемных отделений из Фонда борьбы с распространением COVID-19 выделено 1,68 млрд грн. За их строительство отвечают местные администрации вместе с Министерством развития общин и территорий Украины. Еще 5,3 млрд грн выделено на приобретение необходимого медицинского оборудования, которое будет централизованно закуплены Министерством здравоохранения.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев добавил, что всего планируется капитально отремонтировать или построить 210 приемных отделений.

Всего в рамках программы «Большая стройка» капитально реконструируется строится с нуля около 600 объектов. На сегодня общий процент строительной готовности объектов - 52%, в том числе школы - 57%, сады - 54%, спортивные сооружения - 41%.

По словам Алексея Чернышева, Минрегион тщательно мониторит реализацию программы "Большая стройка", для чего был создано специальное мобильное подразделение.

"В рабочих поездках в регионы во время общения с людьми чувствую запрос общества на изменения и благодарность президентской программе за то, что десятки необходимых объектов в разных уголках страны будут наконец построены", - отметил он.

Со своей стороны глава правительства Денис Шмыгаль напомнил, что благодаря программе "Большая стройка", дорожному строительству и другим мероприятиям за два последних месяца через центры занятости удалось трудоустроить 174 тыс. человек.

Теги: #большое_строительство #план #реализация
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