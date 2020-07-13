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23:33 13.07.2020

Трамп: Китай продолжает выполнять первую фазу торгового соглашения с США

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Трамп: Китай продолжает выполнять первую фазу торгового соглашения с США

Китайская сторона, несмотря на трудности в двусторонних отношениях, продолжает импортировать товары в рамках первой фазы торгового соглашения с США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Первая фаза жива, они (китайцы - ИФ) покупают", - сказал он в ходе круглого стола в Белом доме.

При этом Трамп подчеркнул, что это не означает, что Вашингтон закроет глаза на все проблемы, вызванные коронавирусом COVID-19, который начал распространяться как раз в КНР.

"Не надо забывать о том, что Китай сделал со всем миром из-за этого современного аналога чумы", - сказал президент США.

Теги: #сша #торговля #китай
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