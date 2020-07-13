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22:35 13.07.2020

Первые результаты программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 дают основания для дальнейшего постепенного ее восстановления – совещание Зеленского с Кабмином

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Первые результаты программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 дают основания для дальнейшего постепенного ее восстановления – совещание Зеленского с Кабмином

Первые результаты реализации программы стимулирования экономики Украины для преодоления последствий COVID-19 дают основания ожидать дальнейшее постепенное восстановление экономического развития, доложил президенту Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания главы государства с представителями Кабинета министров.

      "В сегодняшней повестке дня наиболее острое, на мой взгляд, - это оценка результатов правительственной программы стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии. Нам очень нужно оживить экономику", - подчеркнул Зеленский на совещании в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

      Премьер рассказал о разработанной и одобренной правительством трехлетней государственной программе стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных карантинными мерами.

      Он напомнил, что на время карантина власть приняла комплекс решений по поддержке различных слоев населения, в частности по снижению административных требований к ведению бизнеса, развертыванию инфраструктурных проектов, социальной защите малообеспеченных граждан.

      Шмыгаль отметил, что впервые за время независимости в Украине происходит масштабное строительство дорог.

      Также правительство планирует принять проект постановления, который предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека, с 2 до 2,5 размеров прожиточного минимума.

      Министр финансов Сергей Марченко отметил, что, несмотря на снижение деловой активности, есть четкие сигналы о выходе из кризиса. Об этом свидетельствует рост доходов и финансирования расходов из государственного бюджета. В частности, в мае план по доходам госбюджета выполнен на 100%, в июне – на 105,5%. Это произошло, в частности, благодаря эффективной работе Государственной налоговой службы. Кроме того, таможня выполнила плановые показатели в июне.

      Министр социальной политики Марина Лазебная проинформировала о реализации инициативы президента по повышению пенсий людям, старше 80 лет, и выплатах 1 тыс. грн гражданам, пенсия которых составляет меньше 5 тыс. грн. Средний размер пенсии в Украине - 3 тыс. 400 грн, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.

      "Мы сейчас готовим новые программы повышения пенсий, которые будут реализованы в 2021 году", - отметила она.

      Также Лазебная сообщила, что из Фонда борьбы с коронавирусом выделено 2,5 млрд грн на нужды Фонда социального страхования. Страховые выплаты уже получили почти 5 тыс. человек, из них 1 тыс. 100 – медицинские работники, находящиеся на самоизоляции. Кроме того, страховые выплаты получили три семьи медицинских работников, погибших в результате борьбы с COVID-19.

      "Эффективное государство – это, прежде всего, строгая исполнительская дисциплина. Это не просто "поговорили и забыли". Это исключительно и только о настоящем выполнении поручений", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #стимуляция #коронавирус #зеленский #экономика
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