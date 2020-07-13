События

21:43 13.07.2020

Французская Sanofi близка к договоренности о поставке в будущем ЕС 300 млн доз вакцины от коронавируса

1 мин читать
Французская Sanofi близка к договоренности о поставке в будущем ЕС 300 млн доз вакцины от коронавируса

Французская фармацевтическая компания Sanofi близка к заключению соглашения с ЕС о поставке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

По словам президента французской Sanofi Оливье Божийо, "в ближайшие дни или недели" может быть завершено согласование всех аспектов, связанных с этим соглашением.

Он добавил, что компания ведет переговоры и с другими странами, в том числе с США и Великобританией, по вопросам вакцины.

"Наша цель - это работать вместе с другими странами с тем, чтобы эта вакцина была отправлена всем одновременно", - указал глава компании.

Компания Sanofi в настоящее время разрабатывает две вакцины, основанные на двух разных технологиях. Клинические испытания вакцины, о которой ведут переговоры с ЕС, должны состояться в сентябре. Ожидается, что она станет доступна вначале 2021 года. В компании заявляют, что буду производить до миллиарда доз в год.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка примерно 150 вакцин от коронавируса.

Теги: #франция #вакцина #компания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:40 13.07.2020
Разработать вакцину от коронавируса вряд ли удастся к 2021 году, считает французский эпидемиолог

Разработать вакцину от коронавируса вряд ли удастся к 2021 году, считает французский эпидемиолог

10:04 12.07.2020
Китайская Huawei запросила встречу с британским премьером в надежде продолжить строительство сети 5G в Великобритании

Китайская Huawei запросила встречу с британским премьером в надежде продолжить строительство сети 5G в Великобритании

16:52 10.07.2020
Шмыгаль анонсировал возобновление работы Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

Шмыгаль анонсировал возобновление работы Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

11:45 10.07.2020
Промпроизводство во Франции в мае выросло на рекордные 19,6%

Промпроизводство во Франции в мае выросло на рекордные 19,6%

01:05 09.07.2020
Франция готовится ко второй волне COVID-19, но повторной общенациональной изоляции не будет

Франция готовится ко второй волне COVID-19, но повторной общенациональной изоляции не будет

21:42 06.07.2020
Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит немецкой компании для разработки вакцин

Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит немецкой компании для разработки вакцин

20:55 06.07.2020
Объявлен состав нового правительства Франции

Объявлен состав нового правительства Франции

19:07 06.07.2020
Иран пришлет "черные ящики" сбитого Ираном самолета "МАУ" во Францию на расшифровку 20 июля – Енин

Иран пришлет "черные ящики" сбитого Ираном самолета "МАУ" во Францию на расшифровку 20 июля – Енин

10:02 06.07.2020
В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый еще в марте из-за пандемии COVID-19

В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый еще в марте из-за пандемии COVID-19

09:27 04.07.2020
РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию партнеров по Нормандскому формату, которые готовы сделать максимум для выполнения договоренностей в Париже - ОП

РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию партнеров по Нормандскому формату, которые готовы сделать максимум для выполнения договоренностей в Париже - ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе убили военного медика, ещё двое военнослужащих ранены во время эвакуации тела погибшего военнослужащего

Зеленский выступает за максимальное ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, повлекшем гибель людей

Голосование по главе НБУ может пройти в пятницу

Райффайзен банк Аваль намерен вернуться к сотрудничеству с акселератором Elevator Lab

Разумков подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания Рады во вторник

ПОСЛЕДНЕЕ

Первые результаты программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 дают основания для дальнейшего постепенного ее восстановления – совещание Зеленского с Кабмином

Зеленский поставил Кабмину задачу разобраться с несправедливым начислением пенсий семьям погибших на Донбассе военных

Рада может голосовать по назначению Уруского и Пещанской на внеочередном заседании в среду

В Луганской области окончательно ликвидирован лесной пожар

Рада может назначить главу НБУ на внеочередном заседании в пятницу – Корниенко

Почти 20 штатов оспорят в суде решение администрации США аннулировать визы для части иностранных студентов

Российские наемники на Донбассе убили военного медика, ещё двое военнослужащих ранены во время эвакуации тела погибшего военнослужащего

Пожар на территории мебельного предприятия в Хусте ликвидирован

Зеленский выступает за максимальное ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, повлекшем гибель людей

Гройсман призвал Раду не голосовать за постановление Кабмина о создании и ликвидации районов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА