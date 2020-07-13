Французская Sanofi близка к договоренности о поставке в будущем ЕС 300 млн доз вакцины от коронавируса

Французская фармацевтическая компания Sanofi близка к заключению соглашения с ЕС о поставке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

По словам президента французской Sanofi Оливье Божийо, "в ближайшие дни или недели" может быть завершено согласование всех аспектов, связанных с этим соглашением.

Он добавил, что компания ведет переговоры и с другими странами, в том числе с США и Великобританией, по вопросам вакцины.

"Наша цель - это работать вместе с другими странами с тем, чтобы эта вакцина была отправлена всем одновременно", - указал глава компании.

Компания Sanofi в настоящее время разрабатывает две вакцины, основанные на двух разных технологиях. Клинические испытания вакцины, о которой ведут переговоры с ЕС, должны состояться в сентябре. Ожидается, что она станет доступна вначале 2021 года. В компании заявляют, что буду производить до миллиарда доз в год.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка примерно 150 вакцин от коронавируса.