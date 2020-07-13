Рада может голосовать по назначению Уруского и Пещанской на внеочередном заседании в среду

Верховная Рада, возможно, рассмотрит вопросы назначения на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и на должность главы Антимонопольного комитета Ольги Пещанской на внеочередном заседании в среду, сообщил первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Председатель Верховной Рады ориентировочно нас сориентировал, что, возможно, это будет в среду на внеочередном", - сказал Корниенко журналистам в понедельник в Киеве после заседания фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского, отвечая на вопрос, когда вопросы назначения Уруского и Пещанской будут вынесены на голосование в парламенте.