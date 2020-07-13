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20:48 13.07.2020

Рада может назначить главу НБУ на внеочередном заседании в пятницу – Корниенко

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Рада может назначить главу НБУ на внеочередном заседании в пятницу – Корниенко

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допускает, что Верховная Рада назначит главу Национального банка Украины в пятницу на внеочередном заседании.

"Может такое случиться, что в пятницу будет внеочередное заседание после основного. То есть в районе 14-15 часов. Именно по назначению главы Нацбанка Украины", - сказал Корниенко в понедельник в Киеве после заседания фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.

Парламентарий также отметил, что пока кандидатуры на главу Национального банка нет. "Нет пока что кандидатуры. Я понимаю, что президент пока что проводит собеседования, ведь это, согласно Конституции исключительно компетенция президента", - сказал Корниенко.

Теги: #нбу #парламент
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