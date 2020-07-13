Почти 20 штатов оспорят в суде решение администрации США аннулировать визы для части иностранных студентов

Власти 17 штатов и округа Колумбия в понедельник подали судебный иск в федеральный суд в Бостоне, чтобы не допустить аннулирования виз для иностранных студентов, если их учреждение перешло на дистанционные занятия из-за коронавируса COVID-19, пишет газета The Hill.

"Администрация Трампа даже не попыталась объяснить основания для этого лишенного смысла постановления, которое вынуждает вузы выбирать: оставить уже зачисленных студентов-иностранцев или защитить здоровье и безопасность своих университетских территорий", - сказала генпрокурор штата Массачусетс Мора Хили, которая возглавляет коалицию штатов в борьбе за отмену этого решения администрации США.

Помимо Массачусетса, групповой иск подан также от штата Колорадо, Нью-Джерси, Пенсильвании, Вирджинии, Вермонта, Иллинойса, Мичигана и других. В качестве ответчика в иске указано министерство внутренней безопасности США.

Между тем, более 200 университетов США со своей стороны поддержали иск, поданный ранее Гарвардом и Массачусетским технологическим институтом, с требованием приостановить это распоряжение.

Ожидается, что судья в федеральном суде в Бостоне заслушивает во вторник представителей учебных заведений. Если он не примет решения об отмене запрета на визы, то университеты должны будут до среды сообщить Иммиграционной таможенной службе США (ICE), будут ли они этой осенью проводить занятия онлайн или в обычном режиме.

В начале июля в Иммиграционной и таможенной службе США (ICE) объявили, что иностранным студентам, получающим высшее образование в США, придется покинуть страну, если их университеты на фоне пандемии COVID-19 перейдут исключительно на онлайн обучение.

"Государственный департамент США не будет выдавать визы студентам, обучающимся в вузах, которые полностью переходят на онлайн, в течение осеннего семестра, а иммиграционная и таможенная служба не позволит таким студентам въехать в Соединенные Штаты", - говорилось в пресс-релизе, опубликованном на сайте ICE.

Это решение на практике означает, что те студенты, которые в настоящее время находятся в Соединенных Штатах, не смогут остаться на осенний семестр и должны покинуть страну, если их вузы переходят на онлайн-обучение. При этом, например, иностранные студенты могут перевестись в вузы с офлайн обучением и, таким образом, остаться в США.

Студентам-иностранцам, которые останутся на американской территории, несмотря на то, что их вузы перешли на онлайн-обучение, будет грозить высылка из США.

Речь идет о студентах, находящихся в стране по визе F-1 или M-1. Виза F-1 выдаётся иностранцам, получающим в США академическое образование на ступени бакалавра или магистра, а по визе М-1 в США могут въехать иностранцы, которые собираются учиться на профессиональных курсах, например, изучать кулинарию, косметологию, посетить летние профессиональные школы и/или курсы повышения квалификации.