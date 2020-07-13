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20:41 13.07.2020

Российские наемники на Донбассе убили военного медика, ещё двое военнослужащих ранены во время эвакуации тела погибшего военнослужащего

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Российские наемники на Донбассе убили военного медика, ещё двое военнослужащих ранены во время эвакуации тела погибшего военнослужащего

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела украинского солдата, подорвавшегося ранее на неизвестном взрывном устройстве в районе Зайцево в понедельник.

Как сообщает штаб ООС в Facebook, группа военнослужащих в белых касках и соответствующими опознавательными знаками выдвинулась за телом погибшего после подтверждения режима "Тишина". В результате открытого наемниками огня на поражение, военный медик погиб, один военнослужащий ранен, ещё один получил боевое травмирование.

"Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - указывается в сообщении.

Отмечается, что тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.

"Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм", - подчеркивают в штабе.

Теги: #оос #обстрел
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