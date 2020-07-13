Пожар на территории мебельного предприятия в Хусте ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар на территории предприятия по производству каркасной мебели в городе Хуст (Закарпатская область).

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, пожар был ликвидирован в 19.45.

Сообщение о возгорании крыши поступило в 16.16.

К ликвидации пожара были привлечены 6 единиц техники.

Как сообщалось, пожар произошел на ул.И.Франко, 201 в производственно-складском помещении. Ориентировочная площадь пожара составила 1,5 тыс. кв.м.