Пожар на территории мебельного предприятия в Хусте ликвидирован
Спасатели ликвидировали пожар на территории предприятия по производству каркасной мебели в городе Хуст (Закарпатская область).
Как сообщила пресс-служба ГСЧС, пожар был ликвидирован в 19.45.
Сообщение о возгорании крыши поступило в 16.16.
К ликвидации пожара были привлечены 6 единиц техники.
Как сообщалось, пожар произошел на ул.И.Франко, 201 в производственно-складском помещении. Ориентировочная площадь пожара составила 1,5 тыс. кв.м.