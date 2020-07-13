Гройсман призвал Раду не голосовать за постановление Кабмина о создании и ликвидации районов

Передел страны на новые районы разрушит реформу децентрализации, которая до сих пор считалась одной из самых успешных, уверен экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Вы собираетесь включить города областного значения в районы, а кто понимает, как эта новая система будет действовать? Каким будет распределение полномочий? Распределение ресурсов? Зачем закладывать эти никому не нужные управленческие конфликты?", - написал Гройсман в соцсети Facebook.

"Я много лет боролся за то, чтобы люди на местах получили возможность улучшать качество своей жизни и самостоятельно решать свои проблемы, и сегодня мне больно смотреть на эти непонятные шаги, которые могут привести к ре-централизации", - добавил он.

Гройсман призвал народных депутатов не поддерживать проект постановления №3650 о новом районном делении страны.

"Подчеркиваю - решение о новом районном делении должно голосоваться только в пакете с четким определением распределения полномочий, ответственности и финансовых ресурсов - и только в диалоге с представителями органов местного самоуправления", - подчеркнул он.

Как сообщалось, проект Постановления (№ 3650) авторства Кабинета министров Украины по образованию и ликвидации районов был внесен в парламент 15 июня 2020 года.

1 июля Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять проект.