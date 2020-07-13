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20:12 13.07.2020

Зеленский выступает за максимальное ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, повлекшем гибель людей

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Зеленский выступает за максимальное ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, повлекшем гибель людей

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за введение максимальной уголовной ответственности, возможно, пожизненного заключения, за вождение в нетрезвом виде, повлекшем гибель людей, сообщается на сайте главы государства.

"Если вождение в пьяном виде повлекло гибель - срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я - за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", - заявил президент во время встречи с Кабинетом министров.

Глава государства также обратился к премьер-министру Украины, чтобы в течение недели были подготовлены реальные предложения и сформирован действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

"В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах. "Бездействие и безответственность - эти два слова характеризуют отношение власти на всех уровнях к этой проблеме... Вчерашнее ужасное ДТП - это прямое следствие того, что люди не осознают ответственности, когда навеселе садятся за руль", - подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что Министерство внутренних дел максимально выступало за подписание закона №720-IX (законопроект № 3314), по которому ответственность за вождение в нетрезвом возвращалась из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях. Были аргументы, что уголовный порядок парализует работу, ведь процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени.

Поэтому, по мнению президента, должен быть найден другой подход. В частности, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное), а в случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

Теги: #президент #ответственность #дтп
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