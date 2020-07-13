Пожар в производственном здании в Черновцах ликвидирован

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на 3-м и 4-м этажах производственного здания ООО "Розма" в Черновцах.

"В 16:31 пожар локализован, а в 19:19 – ликвидирован", - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что к тушению были привлечены 103 человека и 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд, из них от ГСЧС – 78 человек личного состава и 21 единица техники.

Как сообщалось, пожар возник на верхних этажах здания на ул. Прутской, 29, днем 13 июля. По данным ГСЧС, огонь охватил около 2 тыс. кв. метров здания.